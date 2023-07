Suspeito de participação no desaparecimento de comerciante é preso por tráfico de drogas em Itaquá

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu, na madrugada desta quinta-feira (20), um ajudante geral de 29 anos que é investigado por desaparecimento e possível assassinato de um comerciante de 39 anos em Itaquaquecetuba.

O suspeito foi detido em cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar em um endereço em que ele residia, também em Itaquá. Na casa, foram encontrados um tijolo de maconha, porções de cocaína e crack, embalagens, um caderno de contabilidade do tráfico e quase R$ 1,7 mil, sendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi, o ajudante geral é investigado por participação no desaparecimento do comerciante Marcelo Gnatiuc, ocorrido na manhã do dia 5 de julho na Rua Suzano, na Vila Monte Belo, em Itaquá. A investigação obteve imagens que mostram a vítima conduzindo um Chevrolet Montana pouco antes de desaparecer. O mesmo veículo, de acordo com a Polícia, foi encontrado carbonizado logo depois na Estrada do Pium, também em Itaquá.

No dia seguinte, conforme informou a Homicídios, a família registrou um Boletim de Ocorrência de desaparecimento. A investigação da Polícia Civil aponta envolvimento do suspeito no desaparecimento. Os policiais acreditam que a vítima esteja morta e que teve o cadáver ocultado.

Ainda segundo o Setor de Homicídios, o suspeito detido é integrante de uma facção criminosa e pode estar envolvido em julgamentos do tribunal do crime no Alto Tietê.

A Polícia Civil busca, agora, localizar a vítima para dar prosseguimento às investigações sobre o caso.