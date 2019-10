Polícia Militar prende suspeito de participar de assassinato de GCM

A Polícia Militar prendeu o suspeito de participar do latrocínio - roubo seguido de morte - do inspetor da Guarda Metropolitana de São Paulo, José Soares de Albuquerque, 60 anos, em julho, em Itaquaquecetuba. A prisão temporária deste indivíduo havia sido expedida pela Justiça da cidade.

A prisão do suspeito ocorreu após uma perseguição a um carro envolvido em roubos de carga. Tal veículo estaria trafegando na Estrada São Bento, no Jardim Odete. Segundo a polícia, o indivíduo o qual participou do latrocínio do inspetor chegou a pular do carro em movimento, para escapar.

Além dele, três outros suspeitos, incluíndo um estudante de direito, foram abordados no carro citado em denúncias de roubo. No entanto, eles foram liberados por não configurar flagrante. Um deles ainda chegou a revelar que todos participavam de um bando especializado em roubos a carga na cidade, e que estavam procurando por alguma vítima na estrada.