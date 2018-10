Suspeito de roubar estudantes aos arredores de escolas de Suzano é preso

Um homem foi preso após tentar roubar uma adolescente, na Avenida Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, em Suzano, durante a manhã desta sexta-feira (26). Há fortes suspeitas de que este indivíduo esteja agindo na cidade há um tempo. De acordo com a Polícia Militar, adolescentes estão sendo roubados no entorno de escolas, em boa parte das vezes de manhã, e sempre da mesma forma; com o suspeito usando uma tesoura quebrada e/ou fugindo numa bicicleta azul.

O caso mais recente contra um estudante teve um desfecho diferente. Isto porque populares conseguiram segurar e impedir a fuga do ladrão. Na ocasião, o suspeito usava uma tesoura quebrada. Ele chegou a ameaçar a vítima (adolescente). A Polícia Militar foi chamada e o levou à Delegacia Central.

Policiais relataram ao DS que o 'modus operandi' - modo de atuação do suspeito-, leva a crer que ele possa estar envolvido em outros assaltos na região. Inclusive, há boletins de ocorrência expondo o jeito e algumas características do indivíduo. Por isto, a polícia solicita que vítimas possam ir à delegacia, assim podendo realizar o reconhecimento ou não do suspeito preso esta manhã.