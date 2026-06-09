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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Polícia

Suspeito de roubar van da Saúde de Itaquá e manter motorista de refém é preso em Suzano

Condutor da van foi liberado em uma área de mata pouco antes da prisão do suspeito

09 junho 2026 - 08h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ao notar a presença da equipe, o suspeito tentou fugir para se esconder em uma propriedade às margens da estrada, mas foi logo abordado e preso pelos policiaisAo notar a presença da equipe, o suspeito tentou fugir para se esconder em uma propriedade às margens da estrada, mas foi logo abordado e preso pelos policiais - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (8), após roubar uma van da prefeitura de Itaquaquecetuba e manter o motorista de refém. A prisão ocorreu na estrada dos Fernandes, na cidade de Suzano.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento no município, os agentes suspeitaram da atitude do condutor de uma van de transporte de pacientes. Ao notar a presença da equipe, ele tentou fugir para se esconder em uma propriedade às margens da estrada, mas foi logo abordado e preso pelos policiais. 

Na delegacia, a polícia apurou que a van havia sido roubada horas antes nas proximidades do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, São Paulo. A van aguardava um paciente para retornar à Itaquaquecetuba. O motorista mantido refém pelos criminosos foi liberado em uma área de mata pouco antes da prisão.

O veículo foi recuperado, o suspeito foi preso e está à disposição da Justiça. A ocorrência segue em andamento na delegacia.