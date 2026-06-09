Suspeito de roubar van da Saúde de Itaquá e manter motorista de refém é preso em Suzano

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (8), após roubar uma van da prefeitura de Itaquaquecetuba e manter o motorista de refém. A prisão ocorreu na estrada dos Fernandes, na cidade de Suzano.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento no município, os agentes suspeitaram da atitude do condutor de uma van de transporte de pacientes. Ao notar a presença da equipe, ele tentou fugir para se esconder em uma propriedade às margens da estrada, mas foi logo abordado e preso pelos policiais.

Na delegacia, a polícia apurou que a van havia sido roubada horas antes nas proximidades do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, São Paulo. A van aguardava um paciente para retornar à Itaquaquecetuba. O motorista mantido refém pelos criminosos foi liberado em uma área de mata pouco antes da prisão.

O veículo foi recuperado, o suspeito foi preso e está à disposição da Justiça. A ocorrência segue em andamento na delegacia.