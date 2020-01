Suspeito de roubo de carga morre baleado em confronto com policiais

Um homem, suspeito de participar de um roubo de carga, foi morto em confronto com policiais militares na tarde desta quinta-feira, 23, na Rua Iijima, divisa de Ferraz de Vasconcelos com São Paulo.

A equipe do Comando de Grupo Patrulha localizou uma Fiorino roubada por volta das 13h30, e solicitou apoio de mais policiais. O crime teria acontecido pela manhã. A polícia foi ao local e os suspeitos fugiram para um matagal.

Vários grupos da Polícia Militar foram acionados, e foi solicitado até o apoio do helicóptero Águia nas buscas aos criminosos que, inicialmente, não tiveram êxito.

No entanto, após cerca de 50 minutos de buscas com o helicóptero, populares identificaram os indivíduos e acionaram a polícia. Viaturas que estavam próximas foram ao local, e alguns policiais que ainda realizavam buscas deram de frente com dois criminosos.

Os ladrões atiraram nos militares, que tiveram que se jogar no chão. Começou um confronto e um dos indivíduos foi baleado, socorrido, mas não resistiu e morreu. Nenhum policial ficou ferido. A carga foi recuperada.