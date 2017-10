Suspeito de roubo é baleado após troca de tiros com GCMs em Itaquá

Um confronto a tiros terminou com um suspeito de roubo baleado nesta segunda-feira (30), no Jardim Campo Limpo, em Itaquaquecetuba. O bandido foi atingido duas vezes, mas não corre risco de morte. Ele foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina da cidade. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o assaltante e outro bandido – ainda não identificado – mantinham duas pessoas reféns num assalto à carga.

A troca de tiros ocorreu por volta das 9h30. Os guardas faziam o patrulhamento na Estrada do Campo Limpo, quando viram dois veículos parados no meio da rua. Um indivíduo viu a chegada dos agentes municipais e fugiu em alta velocidade. Neste momento, um segundo homem surgiu e atirou três vezes, porém não acertou ninguém. Houve confronto, sendo que, o suspeito foi atingido na perna e no peito.

Em seguida, os guardas verificaram o carro que permaneceu no local e libertou duas pessoas que estavam sendo mantidas reféns. Elas estavam amarradas na parte traseira de uma Fiat Doblô.

Ainda segundo a GCM, em relação ao ferido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou o suspeito ao hospital. Ele está detido sob escolta policial. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

O caso será registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.