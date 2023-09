Suspeito de roubo é preso no dia do próprio aniversário em Ferraz

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar um entregador na Rua Tereza Lemes da Silva, no Jardim Soeiro, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a corporação, tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira (22).

Policiais Militares do 32° Batalhão de Polícia Militar entraram na rua e se depararam com dois infratores que deixavam o local a bordo de um Volkswagen Gol em alta velocidade.

Os policiais emitiram ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor. O cerco policial terminou em uma das vielas da Avenida Hermenegildo Barreto, local em que um dos ocupantes desembarcou do veículo ainda em movimento e conseguiu fugir.

O condutor, que comemora o aniversário de 19 anos nesta sexta-feira, foi abordado e detido. Em seguida, os policiais passaram a averiguar o veículo e encontraram dois celulares que pertenciam aos infratores e um revólver calibre 22 usado no roubo momentos antes.

No distrito policial, a vítima, um motorista de 53 anos, disse que o infrator detido e um outro comparsa anunciaram o roubo enquanto ele fazia uma entrega na Rua Tereza Lemes da Silva, no Jardim Soeiro. No entanto, quando não conseguiram ligar o veículo, um Nissan Versa, decidiram levar um celular, uma aliança, dinheiro e alguns pertences pessoais.

A ocorrência foi registrada no distrito policial, onde o infrator permaneceu preso depois de ser autuado por roubo. O Gol, o revólver usado no crime e os celulares dos infratores foram apreendidos.