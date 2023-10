Suspeito de sequestrar e roubar família é morto pela Polícia em Mogi; outros dois são presos

Uma família foi aterrorizada por criminosos armados na manhã desta quarta-feira (11) em Itaquaquecetuba. A ação dos suspeitos terminou com um deles morto em troca de tiros com policiais em Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações da Polícia Militar, um homem foi abordado na porta de casa quando levava os filhos - de 4 e 11 anos - para a escola.

Assim que abriu o portão da residência, a vítima foi rendida e levada para dentro da residência com as crianças e a esposa, que estava no quarto dormindo.

Os criminosos fizeram transferências via pix, empréstimos e compras nas contas do homem. Depois sequestraram a vítima e levaram para um cativeiro em Mogi. Lá, houve a troca de tiros que culminou na morte de um dos suspeitos. Outros dois foram presos.

Terror

Policiais militares informaram à reportagem que foram acionados para atenderem uma ocorrência de roubo a um homem. O carro da vítima, segundo a Polícia Militar, tinha serviço de rastreamento que indicou a localização aos militares.

Ao chegarem na residência, que fica na Rua João Dias, os militares encontraram o veículo da vítima. Os policiais entraram na casa e deram voz de prisão aos criminosos. Dois fugiram, mas foram presos posteriormente. Um terceiro indivíduo teria resistido à voz de prisão. De acordo com a corporação, ele trocou tiros com os militares e acabou sendo baleado e morto.

Para a reportagem do DS, o casal explicou a dinâmica crime. O homem, que tem 32 anos, disse que foi surpreendido pelos criminosos assim que abriu o portão da casa. Afirmou que havia quatro criminosos. O terror começou na casa onde a família mora, que fica no Jardim Luana, em Itaquaquecetuba.

Ele foi levado para o quarto do casal com as crianças. A mulher, que tem 30 anos, estava dormindo no momento do assalto. Os quatro foram aterrorizados. Os ladrões saquearam a residência, levando roupas, televisão e até o suco que estava na geladeira. Eles ameaçaram as vítimas com arma e obrigaram o homem a passar as senhas dos aplicativos bancários.

Após cometerem o roubo e aterrorizarem a família, os criminosos colocaram um capuz no rosto do homem, o levaram para dentro de um carro e foram até um cativeiro fazendo várias ameaças no caminho. A Polícia Militar foi acionada e chegou na residência pelo rastreamento do carro da vítima.

A vítima contou que apenas ouviu os gritos e os tiros no local. Em seguida, o homem foi socorrido pelos policiais. Ainda não se sabe o valor do prejuízo do casal. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2° Distrito Policial de Mogi. Além do suspeito morto, outros dois foram presos na ação.