Suspeito de tentar matar vizinhos a tiros em Francisco Morato é preso no Miguel Badra

Um motoboy, de 34 anos, foi preso pela Polícia Militar na Avenida Miguel Badra, em Suzano, durante a manhã desta quinta-feira, 10, por suspeita de tentar matar dois vizinhos, em julho do ano passado, no município de Francisco Morato, Grande São Paulo. A Justiça expediu mandado de prisão contra o homem este ano.

O homem foi localizado por policiais do 3°Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão. Ele estava próximo a comércios, localizados na região Norte, quando ficou apreensivo ao ver a chegada de uma viatura da PM. A pena pela qual o motoboy irá cumprir é até 2039. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Atentado

O DS apurou que a dupla tentativa de homicídio ocorreu dia 9 de julho. À época, o motoboy teria discutido com um vizinho por causa do barulho do portão. Depois da briga, ele pegou uma arma e atirou contra a vítima. Um segundo vizinho tentou apartar a confusão, mas também foi baleado.