Polícia

Suspeito de tentar roubar PMs e fugir após troca de tiros em 2022 é preso em Itaquá

Homem foi encontrado na madrugada desta terça-feira (2) dentro da própria casa; caso começou com tentativa de latrocínio durante patrulhamento policial

02 dezembro 2025 - 13h01Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
SHPP de Mogi investigou o caso SHPP de Mogi investigou o caso - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 25 anos, apontado como segundo suspeito de participar de uma tentativa de latrocínio contra policiais militares na Estrada Rio Abaixo, em Itaquaquecetuba, em março de 2022, foi preso na madrugada desta terça-feira (2) em Itaquá. A captura aconteceu dentro da casa do procurado, no bairro Parque Coração, após mandado de prisão preventiva e busca domiciliar.

O crime aconteceu no dia 31 de março de 2022, por volta das 3h30, quando uma equipe da PM realizava patrulhamento ostensivo em um trecho conhecido pelo número de roubos a veículos. Durante a ronda, dois homens armados, acreditando que a viatura policial fosse um carro comum, entraram na frente do veículo e anunciaram o assalto.

Uma troca de tiros começou. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local, enquanto o segundo homem conseguiu fugir.

Após trabalhos de investigações do Setor de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, o segundo suspeito foi identificado e indiciado por roubo majorado. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva e mandado de busca domiciliar expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba.

O homem foi localizado dentro de sua residência, na rua Frei Henrique Soares, e preso na madrugada desta terça-feira (2).

