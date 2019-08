Suspeito de esfaquear esposa e enteado se entrega à polícia

O suspeito de ter esfaqueado a esposa e o enteado, no último dia 15, em um condomínio no Centro de Suzano, foi preso na manhã desta terça-feira (27). O agressor se apresentou junto a advogado, às 9 horas, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A Justiça determinou a prisão temporária - 30 dias - do suspeito, que será levado para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes.

A delegada titular da DDM de Suzano, Silmara Marcelino, contou que o suspeito se apresentou por volta das 9 horas com o advogado. Segundo ela, o agressor quer depor apenas perante a Justiça. Além disso, o suspeito não disse onde ficou escondido desde que esfaqueou a esposa e o enteado. "Se mostrou bem reservado e preferiu não se manifestar", comentou a delegada.

Silmara afirmou que após a conclusão do inquérito, vai pedir a prisão preventiva do suspeito.

Vítima

Há uma semana, Silmara Marcelino ouviu a advogada, de 43 anos, que foi esfaqueada pelo companheiro, em um condomínio localizado na Rua Nove de Julho. Segundo a delegada, a vítima informou que a motivação do crime teria sido por ciúmes. O filho da advogada, de 19 anos, também foi esfaqueado.

Caso

O contato com a polícia foi feito por volta das 16h50 do último dia 15. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma delas foi levada para a Santa Casa de Suzano, enquanto a outra para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

Na ocasião, a mulher não corria risco de morte. Já o enteado do agressor ficou internado.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.