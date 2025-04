Suspeito de tráfico de drogas é morto após confronto com a polícia em Itaquá

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (31), em Itaquaquecetuba.

De acordo com as informações da polícia, os agentes foram informados sobre uma dupla que se reunia todas as segundas-feiras para distribuição e contabilidade do tráfico de drogas.

A equipe entrou na casa citada e, no primeiro cômodo, encontrou uma mochila com aproximadamente 1kg de drogas e diversas anotações referentes ao tráfico.

Fazendo uma procura pelo quintal, os policiais ouviram o portão abrindo e um homem entrando na casa. O suspeito teria atirado duas vezes contra os agentes, que revidaram.

A equipe solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito do suspeito no local. A área foi preservada.

Foram apreendidas as duas pistolas dos policiais e o revólver do suspeito, além da mochila com aproximadamente 1kg de drogas e as anotações referentes ao tráfico.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba.