Suspeito de tráfico é preso com porções de drogas e R$ 5 mil em Suzano

Um motoboy, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas nesse domingo (24), no bairro Rio Abaixo, em Suzano. Com ele, foi encontrado R$ 5.012; 31 porções de maconha; sete papelotes contendo cocaína, entre eles um com a foto do famoso narcotraficante Pablo Escobar, além de um celular e possíveis anotações do tráfico local.

A prisão foi realizada por policiais militares (PMs). Os agentes foram à região para apoiar outra ocorrência, mas acabaram suspeitando da atitude de um rapaz, que saía de uma residência e retornou de modo apressado ao imóvel, depois de vê-los.

Foi então que, após conseguir abordá-lo, os policiais encontraram uma sacola contendo a alta quantia em dinheiro. Buscas continuaram e uma sacola com drogas também foi encontrada. Na ocasião da abordagem, o suspeito disse que o dinheiro teria sido dado pela companheira, e que levaria o valor para um tio, o qual teria uma adega.

Em seguida, a ex-namorada do suspeito saiu da residência. Ela permitiu a entrada dos policiais no imóvel. Lá, foram encontradas possíveis anotações sobre a venda de entorpecentes. A respeito da versão dada pelo então companheiro, a jovem disse que não tinha ciência que ele agia com o narcotráfico. E que, segundo ela, o então namorado falou que o dinheiro era para construir uma casa.