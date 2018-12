Suspeito de vender drogas próximo à escola é detido pela Romu no Miguel Badra

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) - pelotão de elite da GCM de Suzano - deteve um adolescente, no Miguel Badra, em Suzano. A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira (19) na Rua Benedito Lucas Pereira. Na ação, 33 porções de cocaína e R$ 251 foram apreendidos.

Segundo a corporação, os agentes municipais patrulhavam pela região Norte da cidade, com o objetivo de capturar criminosos que pudessem estar agindo com o roubo e/ou tráfico de drogas. Em uma dessas análises pelo bairro, um adolescente foi flagrado em um ponto de venda de drogas. A 'biqueira' funcionava próximo à uma escola estadual.

Na ocasião, o suspeito viu a chegada da viatura e fugiu correndo. No entanto, o indivíduo foi alcançado. Com ele, foi encontrado porções de cocaína e dinheiro escondidos no bolso. Aos guardas, o jovem afirmou ser o responsável pela comercialização de entorpecentes. Porém, não quis revelar para quem trabalhava e o valor recebido para tal função.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Central. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.