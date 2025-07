Suspeito de violência doméstica contra companheira é preso em flagrante em Itaquá

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica contra sua companheira em Itaquaquecetuba. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (2) e foi feita pela Guarda Civil Municipal (GCM) do município.

De acordo com as informações da Prefeitura, a vítima, de 47 anos, foi levada ao hospital pelo companheiro com suspeita de fratura no pé. Na unidade, a mulher recusou em permanecer acompanhada pelo homem, o que fez com que os médicos fizessem um acolhimento reservado.

Nesse momento, a vítima revelou que foi empurrada durante uma briga, o que provocou a queda e a lesão. Ela também relatou que já sofreu um estupro do mesmo homem, além de agressões físicas e verbais. A mulher finalizou revelando que, durante o caminho ao hospital, o suspeito a ameaçou de morte, dizendo que colocaria fogo em sua casa caso ela contasse os fatos às autoridades.

O casal estava junto há seis meses. O suspeito já tem passagem pela polícia e estava em situação de rua. A vítima o acolheu em sua casa, visto que já o conhecia. Essa foi a primeira denúncia formal contra o homem. O caso segue sendo investigado.