Suspeito detido com carro furtado alega estar sendo ameaçado por amigo por dívida

Um homem, de 22 anos, foi preso sob a suspeita de furto e roubo. Ele foi detido na Avenida Deputado Castro de Carvalho, no Jardim Santa Helena, em Poá. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito alegou estar sendo obrigado a cometer atos ilícitos por causa de uma dívida com a qual teria com um segundo suspeito de participar e coordenar os crimes – ainda não identificado.

O suspeito foi preso durante à tarde desta segunda-feira (27). A PM o encontrou na avenida, depois de uma busca policial. Isto por causa de um crime que teria ocorrido na Rua Gago Coutinho, na Vila Júlia. Segundo a polícia, o homem estava sendo questionado sobre o crime, quando uma segunda pessoa surgiu e disse ter tido o carro furtado.

Antes mesmo da chegada desta segunda vítima, o suspeito havia confirmado ter furtado o carro no qual dirigia. No local, os policiais também descobriram que os dois crimes tiveram a participação de um segundo assaltante. Os PMs levaram as vítimas e o suspeito à Delegacia Central.

Em um novo interrogatório, na unidade policial, o suspeito disse estar sendo obrigado a cometer os crimes por ter pegado dinheiro emprestado para quitar uma dívida com aluguel. Ele falou que quem o responsável por roubar a mulher, na Vila Júlia, era o comparsa que usava uma arma de choque. E, também, falou que o carro furtado seria levado para um galpão em Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas do roubo e furto reconheceram o suspeito detido como participante e autor, respectivamente.