Suspeito é baleado após tentar atropelar um policial à paisana e a filha

Um suspeito foi baleado após tentar atropelar um policial à paisana e a filha dele em Itaquaquecetuba. O fato aconteceu após o policial discutir com o suspeito, que estava usando droga. O caso foi registrado neste sábado (14).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 17h30, policiais realizavam patrulha pelo bairro Jardim Carolina, onde populares informaram sobre uma ocorrência envolvendo tiro.

De imediato a polícia seguiu um carro que estaria envolvido e, após 200 metros de perseguição, o motorista do veículo parou. O suspeito saiu do automóvel e logo informou que estava baleado na cintura. Ele foi socorrido para o Hospital Santa Marcelina de Itaquá, onde permanece internado.

No hospital, o suspeito disse que estava usando droga na rua, quando um policial à paisana discutiu com ele. Segundo o suspeito, pegou o carro, subiu a rua e realizou a conversão. O suspeito desceu com o veículo em alta velocidade - no sentido que estava o policial. Questionado, o suspeito afirmou que não tinha intenção de atropelar o policial.

Por outro lado, o policial contou que saiu de casa com a filha, quando se deparou com o suspeito usando droga dentro de um carro. O policial perguntou se o suspeito não poderia fazer o uso do entorpecente em outro lugar. No entanto, o suspeito começou a xingar o policial e ameaçá-lo. Segundo o policial, o suspeito saiu em alta velocidade, manobrou o veículo na esquina e voltou, jogando o carro para cima dele e da filha. Neste momento, o policial disse que sacou a arma para "assustar" o suspeito. No entanto, ele não parou o veículo e o policial realizou o disparo. O tiro pegou na lateral do automóvel. De acordo com o policial, o suspeito foi atingido e perdeu a direção do carro. Desta forma, o policial e a filha não foram atingidos.