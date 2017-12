Suspeito é detido após roubo a carro dos Correios

Um suspeito foi preso depois de roubar um carro dos Correios, em Itaquaquecetuba. O veículo foi encontrado na Rua da Granja, na divisa entre a cidade itaquaquecetubense e Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), a carga transportada pela empresa foi recuperada.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (14). A polícia fazia buscas aos criminosos de terem roubado o veículo, quando encontrou um deles na via citada. O funcionário dos Correios reconheceu-o como um dos autores. Mas, até então, o veículo não tinha sido localizado.

De acordo com a PM, o suspeito indicou o local no qual o carro estava. A carga foi encontrada numa área próxima à residência do homem detido. Os PMs reforçam que neste fim de ano, a probabilidade de novos ataques aos Correios aumente, já que quadrilhas vêem uma oportunidade de praticar o crime por causa do aumento de compras realizadas pela internet.

O suspeito detido foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública.