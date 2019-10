Suspeito é morto após confronto com a PM no Miguel Badra; outros dois são presos

Um suspeito foi morto, na manhã desta segunda-feira (21), após confronto com a Polícia Militar (PM) no Miguel Badra, em Suzano. O suspeito chegou a ser socorrido para a Santa Casa, mas morreu no local. Outros dois suspeitos foram presos. Um quarto suspeito fugiu.

Caso

De acordo com a polícia, por volta das 7h10, equipes foram atender um caso de desmanche de um carro na Rua Marginal, no Miguel Badra. No local, encontraram quatro suspeitos, que para fugir atiraram contra os policiais.

No entanto, dois foram presos. Já o terceiro suspeito, o qual um dos policiais foi atrás, estava com um revólver calibre 32, capacidade para seis tiros, tentou atirar contra o policial. Contudo, três falharam e três deflagraram. O policial revidou e conseguiu acertar o suspeito com três tiros na região do toráx. O suspeito foi socorrido para a Santa Casa de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, havia mais três cartuchos intactos no bolso do suspeito.

O quarto suspeito fugiu.