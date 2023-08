Suspeito é morto por policiais da Rota durante sequestro em Itaquá; vítima é libertada

Um sequestro terminou com um dos suspeitos morto e uma vítima libertada por policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na tarde desta quarta-feira (30) na Rua Morro Agudo, no Jardim Amazonas, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais realizavam buscas pela região após receberem a denúncia de sequestro. Eles chegaram em uma casa que estava com a porta aberta e entraram para verificar.

No local, os militares viram ao menos três indivíduos e conseguiram capturar um deles. Em seguida, eles iniciaram buscas pela casa. De acordo com o Boletim de Ocorrência, em determinado momento, os policiais foram surpreendidos por um homem armado e, neste momento, ocorreu o confronto.

O suspeito, de 19 anos, foi baleado e socorrido para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, mas morreu na unidade.

Aos policiais, a vítima - que tem 44 anos - disse que foi até um encontro amoroso marcado por um aplicativo de relacionamento na noite de terça-feira (30). No local marcado, ele se encontrou com uma mulher. Em seguida, ambos entraram em um carro e se dirigiram até uma farmácia, que fica na Zona Leste de São Paulo.

Após isso, eles teriam ido até uma casa. A vítima relatou ter sido surpreendida do lado de fora do local por cinco indivíduos, e que foi obrigada a entrar no carro junto com a mulher e outros três criminosos, que a obrigaram a ficar de cabeça abaixada.

Segundo o relato, vítima e criminosos chegaram a trocar de carro. O homem também teve que entregar senhas de aplicativos bancários para os criminosos e precisou ficar o tempo todo de cabeça abaixada e sofrendo ameaças.

O homem foi levado para um cativeiro, onde passou a noite e a manhã em poder dos criminosos. Foi no início da tarde, por volta das 13 horas, que os policiais da Rota estouraram o cativeiro e socorreram a vítima.

Foram apreendidos um celular; um revólver calibre 38 que, segundo a Polícia, estava em poder do suspeito morto; e uma pequena porção de maconha que estava com o suspeito.

Além do suspeito baleado pelos policiais da Rota, outro indivíduo que estava na casa também foi detido. Ele foi levado para a Delegacia Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado como roubo triplamente qualificado (restrição de liberdade, com emprego de arma de fogo e com mais de duas pessoas), morte em decorrência de intervenção policial e apreensão de objeto.