Suspeito é preso após agredir e arrastar rosto de ex-companheira no asfalto

Uma doméstica foi agredida, pelo ex-companheiro, com tapas, rasteira, chutes e puxões de cabelo no Jardim Revista. O suspeito foi preso. Já a vítima foi recebeu atendimentos médicos e passa bem. O caso foi registrado neste domingo (22).

Por volta das 11 horas, policiais militares foram chamados para atenderem ocorrência de violência doméstica na Rua Planalto. No local, a equipe fez contato com a vítima, uma domestica, de 30 anos. Ela informou que o ex-companheiro, separados há cerca de duas semanas, foi visitar o filho do casal, de 6 meses, e em certo momento ele decidiu levar a criança dizendo que só deixaria o imóvel com o filho. A vítima recusou e o suspeito passou a agredi-la com tapas no rosto.

Em seguida ela saiu da residência e foi até uma padaria comprar pães para os outros dois filhos. O agressor a acompanhou e os dois continuaram a discutir a guarda do filho a caminho do estabelecimento comercial. Ao entrar na padaria o ex-companheiro permaneceu na área externa, porém, ao sair, à vítima passou a ser agredida com uma rasteira e enquanto estava caída na via o agressor passou a desferir vários chutes na região do tórax, braço e ombro do lado direito. Depois disso, o suspeito decidiu puxá-la pelo cabelo e o rosto da doméstica foi arrastado pelo asfalto.

Populares separaram a briga e o agressor fugiu. Após buscas, a polícia encontrou o suspeito em um bar. Questionado sobre os fatos, ele resolveu permanecer em silêncio.

A vitima foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Suzano, onde foi medicada e liberada.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.