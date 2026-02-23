Suspeito é preso após esfaquear homem em Suzano

Um homem sob efeito de drogas e/ou álcool foi preso, neste domingo (22), após esfaquear outro homem, sem discussão prévia, em Suzano. Segundo testemunhas, o suspeito estava na rua proferindo xingamentos aleatórios antes de surpreender a vítima, que estava a caminho de um jogo de futebol.

Após a agressão, populares localizaram Adeilton escondido atrás do balcão de um bar na Rua Manoel Miranda Barbosa, bairro Jardim Revista. Ele foi contido por pessoas que tentaram agredi-lo, apresentando ferimento na cabeça decorrente dessa tentativa de linchamento.

Ambos os homens foram levados à UPA do Jardim Revista para receberem tratamento médico. A vítima relatou que estava saindo para jogar bola quando percebeu que algumas pessoas estavam provocando o suspeito, que aparentemente pensou que o homem estivesse envolvido. Ainda segundo a vítima, o autor primeiro desferiu um soco em seu peito, depois sacou uma faca da cintura e o golpeou no lado esquerdo do peito, sem que houvesse discussão entre eles.

Já o suspeito declarou que a vítima teria ido discutir com ele portando uma faca. De acordo com ele, os homens entraram em luta corporal quando ele conseguiu tomar a faca e desferir o golpe. Após isso, correu para o bar de um cunhado, onde foi agredido por populares. Alegou que não conhecia a vítima, mas afirmou que “sempre ele queria levar uma comigo”.

A polícia decretou prisão em flagrante, sem possibilidade de fiança na esfera policial, devido à gravidade e natureza hedionda do crime. O delegado também representou pela prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o comportamento agressivo do indiciado sob efeito de álcool e drogas. O suspeito foi encaminhado à Segunda Delegacia de Polícia de Suzano, onde ficou a disposição da Justiça.