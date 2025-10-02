Suspeito é preso após roubar carga avaliada em R$ 18 mil em Suzano

Um homem de 41 anos foi preso após roubar um caminhão com carga de bebidas avaliada em R$ 18 mil, na manhã desta quarta-feira (01), na Estrada dos Sítios, em Suzano. As vítimas, motorista e ajudante, foram sequestradas.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na Estrada dos Fernandes, os agentes decidiram abordar o caminhão. Ao notar a equipe, o condutor acelerou e tentou fugir. Na Estrada dos Sítios, o suspeito deixou o veículo e correu para uma região de mata, mas foi alcançado, abordado e detido.

Durante a fuga, o homem se feriu e passou por atendimento médico no Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS).

Já na delegacia, o suspeito, que possui antecedentes por furto, receptação e violência doméstica, preferiu não informar sobre a origem e destino do caminhão.

Ainda segundo a PM, cerca de uma hora após a prisão, os agentes apuraram que o roubo aconteceu na Vila Carmosina, em São Paulo, e as vítimas haviam sido sequestradas.

As vítimas relataram que estavam na rua Harry Dannenberg para uma entrega quando foram abordados por dois suspeitos, um deles armado. Em seguida, foram obrigadas a entrar em outro veículo, que passou por uma comunidade e seguiu para Mauá, onde foram liberadas.

O caminhão e a carga foram devolvidos ao proprietário.

O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima na Delegacia de Suzano. O suspeito permanece à disposição da Justiça.