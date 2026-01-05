Suspeito é preso após roubar loja no centro de Suzano

Um homem de 27 anos foi preso na tarde deste domingo (4) suspeito de roubar produtos e dinheiro de uma loja na região central de Suzano. A ação mobilizou cinco viaturas da Polícia Militar e o helicóptero Águia.

Segundo a PM, uma equipe foi acionada após um roubo em um estabelecimento comercial na rua Baruel. Com a chegada dos agentes, o suspeito fugiu, abandonando parte das mercadorias, avaliadas em aproximadamente R$ 5 mil.

Ainda segundo a polícia, durante a fuga, o homem entrou em residências e pulou muros, momento em que o helicóptero Águia foi acionado. Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que o suspeito havia deixado uma das casas e embarcado em um ônibus com destino à estação de trens de Suzano.

Um cerco foi organizado e o coletivo interceptado na Avenida Antônio Marques Figueira. O homem foi identificado e detido. Questionado, ele confessou que pretendia vender os produtos roubados nos trens.

Com ele, foram recuperados chocolates, doces, cigarros, isqueiros e dinheiro.

A vítima, funcionária da loja, informou que o estabelecimento estava fechado no momento do crime e o homem teria forçado a entrada antes de anunciar o roubo. Os itens e o dinheiro recuperados foram devolvidos ao responsável pelo comércio.

O caso foi registrado como roubo qualificado no Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos. O suspeito permanece à disposição da Justiça.