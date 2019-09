Suspeito é preso após tentativa de furto em estabelecimento comercial em Ferraz

Um suspeito foi preso por tentativa de furto a um estabelecimento comercial em Ferraz de Vasconcelos. A Polícia Militar (PM) encontrou o bandido separando aparelhos eletrônicos. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10).

Policiais realizavam patrulha pela Rua 15 de novembro, quando visualizaram um estabelecimento comercial com a porta arrombada, levantada com blocos e pedaços de madeira. Dentro do local, os policiais avistaram milhares de objetos separados e, em seguida, encontraram um suspeito. Em abordagem, nada foi localizado com o suspeito.

Questionado sobre os fatos, o suspeito confessou que invadiu o estabelecimento comercial para furtar o caixa. No entanto, não tinha dinheiro e decidiu levar objetos da loja. Uma televisão, uma máquina de cartão, além de uma impressora, tinham sido separadas pelo bandido.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Central, onde foi registrado o caso.