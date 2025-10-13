Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 13 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 12/10/2025
Polícia

Suspeito é preso com 'arma' de fogo após tentativa de furto em Itaquá

Crime aconteceu na Estrada do Mandi

13 outubro 2025 - 15h01Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso por tentativa de roubo nesta segunda-feira (13), na Estrada do Mandi, em Itaquaquecetuba. Uma  réplica de arma de fogo foi apreendida.

Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto. Na rua Estados Unidos, avistaram quatro homens que, ao notarem a viatura, iniciaram a fuga.

Um dos suspeitos foi alcançado e detido. Durante a fuga, o grupo dispensou uma réplica de arma de fogo, que foi apreendida.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba e permanece a disposição da Justiça.