Suspeito é preso com 'arma' de fogo após tentativa de furto em Itaquá

Um homem foi preso por tentativa de roubo nesta segunda-feira (13), na Estrada do Mandi, em Itaquaquecetuba. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida.

Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto. Na rua Estados Unidos, avistaram quatro homens que, ao notarem a viatura, iniciaram a fuga.

Um dos suspeitos foi alcançado e detido. Durante a fuga, o grupo dispensou uma réplica de arma de fogo, que foi apreendida.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba e permanece a disposição da Justiça.