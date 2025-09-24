Suspeito é preso conduzindo carro furtado em Suzano

Um homem de 28 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (23), no bairro Jardim Saúde, em Suzano, conduzindo um veículo furtado na cidade de Guarulhos. O suspeito tentou fugir da abordagem policial.

Segundo a polícia militar, os agentes receberam informação da equipe de monitoramento de Ferraz de Vasconcelos sobre o veículo que transitava com placas adulteradas. Os policiais iniciaram a busca e localizaram o carro na Estrada dos Fernandes.

O condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir da abordagem policial. Instantes depois, se rendeu.

O suspeito, que possui antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas, furto e violência doméstica, relatou que havia sido contratado para conduzir o veículo e que receberia R$ 500 pelo serviço. Ele não informou detalhes sobre o contratante e o destino da entrega.

Durante a vistoria veicular, os agentes constataram que a ignição do automóvel foi acionada com uma chave de fenda e as placas verdadeiras estavam no assoalho do carro. A chave de fenda e o celular do suspeito foram apreendidos e serão periciados.

A vítima compareceu à Delegacia e informou que estacionou na rua Jorge Street, em Guarulhos, por volta das 14 horas e quando voltou, às 15h30, notou a falta do veículo.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como receptação e adulteração de sinal identificador. O suspeito permanece à disposição da Justiça.