Suspeito é preso em flagrante após furtar carro em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante após furtar um veículo, na madrugada desta segunda-feira (8), no Jardim Val Paraíso, em Itaquaquecetuba. O suspeito confessou ter furtado outros veículos do mesmo modelo no domingo (7).

Segundo a polícia militar, uma equipe recebeu a informação de um veículo furtado, momento em que se deslocaram para o possível trajeto de fuga. Na rua Porto Feliz encontraram o carro com o suspeito parado ao lado.

Durante a abordagem, o homem confessou ter furtado o veículo. Relatou ainda que havia furtado outros automóveis do mesmo modelo no dia anterior, utilizando um aparelho codificador específico que facilita a ignição do veículo sem a necessidade do sensor original.

Ainda segundo a PM, o abordado não informou o valor que receberia pelo furto, entretanto a tabela Fipe do veículo ultrapassa R$ 119 mil.

A vítima foi acionada e reconheceu o suspeito. Ele relatou que o carro estava em frente ao seu estabelecimento comercial e viu o suspeito levar o veículo. O automóvel foi devolvido ao proprietário.

O suspeito foi preso em flagrante por furto qualificado e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.