Suspeito é preso pela segunda vez por receptação de veículo em Itaquá

Um suspeito foi preso por receptação de veículo em Itaquaquecetuba. Tanto o motor da kombi quanto a placa constataram como produto de furto. O caso foi registrado, na noite da última segunda-feira (28), na Delegacia Central.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Novo Horizonte, a polícia foi avisada de que havia uma kombi possivelmente dublê, pela Rua Consolação.

Ao chegaram no local, a polícia encontrou o veículo. O proprietário da kombi, que também estava no local e que tem antecedente criminal por receptação, confirmou ter comprado o veículo na feira do rolo e que no momento da compra não foi adquirido o documento.

Após revista no veículo, foi verificado adulteração na numeração do chassi e pesquisado o número do motor, voltou a placa original, constatando ser produto de furto em 11 de dezembro do ano passado. A placa do veículo também foi consultada e foi verificado que também havia sido furtada em 5 de janeiro deste ano.

O suspeito permaneceu a disposição da Justiça.