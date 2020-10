Suspeito é preso por porte ilegal de arma no Miguel Badra

Um suspeito foi preso por porte ilegal de arma em Suzano. Com ele, foram apreendidos uma pistola com sete munições. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (7).

Durante patrulhamento pela Estrada Governador Mário Covas, após receberem informação do Copom de que havia um possível veículo dublê, os policiais o visualizaram na rotatória da Avenida Miguel Badra. Houve perseguição, no sentido Aracaré, na Avenida Miguel Badra. O carro foi abordado. O condutor do veículo foi revistado, mas nada foi encontrado. No entanto, dentro do veículo foi localizado uma pistola calibre 25, com sete munições intactas.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Central de Suzano, onde o caso foi registrado.