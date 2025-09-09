Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 09 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito é preso por roubo e duas motocicletas são recuperadas em Ferraz

Vítima reconheceu o suspeito

09 setembro 2025 - 11h58Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na delegacia de FerrazCaso foi registrado na delegacia de Ferraz - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem foi preso após roubar uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira (8), em Ferraz de Vasconcelos. Duas motos foram recuperadas.

Segundo a polícia militar, a equipe recebeu a informação de uma motocicleta que havia sido roubada. Durante patrulhamento, avistaram duas motos suspeitas e iniciaram acompanhamento.

Na rua Mem de Sá o suspeito foi detido. Na verificação, constataram que uma das motocicletas havia sido roubada dias antes, ela foi apreendida para devolução ao proprietário. A outra foi devolvida à vítima ainda no local, que reconheceu o suspeito.

O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. O suspeito foi preso em flagrante por roubo e permanece à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dois menores são apreendidos por receptação em Mogi
Polícia

Dois menores são apreendidos por receptação em Mogi

Vítima que morreu ao tentar salvar mulher agredida pelo companheiro trabalhou na Prefeitura de Suzano
Polícia

Vítima que morreu ao tentar salvar mulher agredida pelo companheiro trabalhou na Prefeitura de Suzano

Mulher é esfaqueada pelo companheiro enquanto dormia em Suzano
Polícia

Mulher é esfaqueada pelo companheiro enquanto dormia em Suzano

Homem morre esfaqueado após tentar separar briga de casal em Suzano
Polícia

Homem morre esfaqueado após tentar separar briga de casal em Suzano

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de Itaquá
Polícia

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de Itaquá

GCM atende ocorrências que resultam em prisões por receptação, ameaça e violência doméstica
Polícia

GCM atende ocorrências que resultam em prisões por receptação, ameaça e violência doméstica