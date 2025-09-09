Suspeito é preso por roubo e duas motocicletas são recuperadas em Ferraz

Um homem foi preso após roubar uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira (8), em Ferraz de Vasconcelos. Duas motos foram recuperadas.

Segundo a polícia militar, a equipe recebeu a informação de uma motocicleta que havia sido roubada. Durante patrulhamento, avistaram duas motos suspeitas e iniciaram acompanhamento.

Na rua Mem de Sá o suspeito foi detido. Na verificação, constataram que uma das motocicletas havia sido roubada dias antes, ela foi apreendida para devolução ao proprietário. A outra foi devolvida à vítima ainda no local, que reconheceu o suspeito.

O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. O suspeito foi preso em flagrante por roubo e permanece à disposição da Justiça.