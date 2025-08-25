Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/08/2025
Suspeito é preso após roubar moto em Suzano

Outro suspeito conseguiu fugir durante a abordagem policial

25 agosto 2025 - 12h46Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia Central de SuzanoCaso foi registrado na Delegacia Central de Suzano - (Foto: Arquivo DS)

Um homem foi preso em flagrante em Suzano, no último sábado (23), suspeito de roubar uma motocicleta. Outro suspeito conseguiu fugir no momento da abordagem.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na avenida Edmilson Rodrigues Marcelinho, no bairro Cidade Miguel Badra, os agentes avistaram dois homens em uma motocicleta, sendo que o passageiro estava sem capacete.

O condutor ignorou a ordem de parada e a equipe realizou o acompanhamento dos suspeitos. Os agentes conseguiram alcançar a motocicleta e fazer a abordagem. Durante a ação, o condutor conseguiu fugir e o passageiro foi detido no local.

Após consulta, foi constatado que a moto havia sido roubada. Ainda segundo a PM, o passageiro possui outras passagens criminais.

A motocicleta foi devolvida à proprietária. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano e o suspeito permanece à disposição da Justiça.