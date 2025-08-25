Suspeito é preso após roubar moto em Suzano

Um homem foi preso em flagrante em Suzano, no último sábado (23), suspeito de roubar uma motocicleta. Outro suspeito conseguiu fugir no momento da abordagem.
Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na avenida Edmilson Rodrigues Marcelinho, no bairro Cidade Miguel Badra, os agentes avistaram dois homens em uma motocicleta, sendo que o passageiro estava sem capacete.
O condutor ignorou a ordem de parada e a equipe realizou o acompanhamento dos suspeitos. Os agentes conseguiram alcançar a motocicleta e fazer a abordagem. Durante a ação, o condutor conseguiu fugir e o passageiro foi detido no local.
Após consulta, foi constatado que a moto havia sido roubada. Ainda segundo a PM, o passageiro possui outras passagens criminais.
A motocicleta foi devolvida à proprietária. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano e o suspeito permanece à disposição da Justiça.