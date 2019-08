Suspeito é preso por tentar envenenar e agredir companheira no Jardim Vitória

A Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito por tentar envenenar a companheira no Jardim Vitória, em Suzano. A vítima disse que também foi agredida com soco pelo autor. O caso foi registrado, no sábado (17), como tentativa de homicídio na Delegacia Central.

Por volta das 21h40, policiais foram chamados para atender uma ocorrência sobre violência doméstica. No local, encontraram apenas o suspeito, que foi levado para a delegacia. A vítima fugiu até uma base da PM e depois foi conduzida até a Santa Casa, onde foi medicada e liberada.

Na delegacia, a autônoma apresentou um frasco com um líquido possivelmente letal, o qual foi apreendido para passar pela perícia. Segundo a vítima, o companheiro tentou forçá-la a beber um suco, no qual tinha uma substância letal, conhecida como chumbinho. Ela disse que recusou, mas o marido jogou o líquido no rosto dela. Em seguida a autônoma foi ao banheiro, onde o suspeito a seguiu e a agrediu com um soco na cabeça e a puxou pelos cabelos. Neste momento, a filha da vítima gritou e vizinhos apartaram a briga. A autônoma conseguiu fugir pela janela da casa e foi até a base da PM, onde narrou os fatos e foi levada para o hospital.

Questionado sobre os fatos, o suspeito disse que foi a um bar, onde ingeriu bebida alcoólica. Ao retornar para casa, ele relatou que a vítima queria que ele fosse embora de casa e iniciaram uma discussão. No entanto, ele negou as agressões e a tentativa de envenená-la.