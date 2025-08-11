Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/08/2025
Polícia

Suspeito é preso por tentativa de feminicídio em Suzano

Homem tentou esfaquear namorada; mulher conseguiu pegar a faca e acertar o suspeito

11 agosto 2025 - 12h26Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi regstrado no DP de SuzanoCaso foi regstrado no DP de Suzano - (Foto: Divulgação/Street View )

Um homem de 38 anos foi preso na noite deste domingo (10), no Jardim Suzano, acusado de tentativa de feminicídio, roubo consumado e dano qualificado. A vítima relatou que o namorado tentou esfaqueá-la duas vezes, entretanto, tentando se defender, atingiu o homem com a faca.

Segundo a polícia militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência na rua Inácio Garcia. No local, a vítima relatou que o namorado estava usando bebidas alcoólicas e entorpecentes desde cedo e pediu dinheiro para comprar mais drogas. A mulher negou o pedido do suspeito que, por sua vez, pegou objetos de casa para vender e comprar mais entorpecentes.

De acordo com o relato, a vítima foi atrás do suspeito para pegar os itens, momento em que ele a agrediu e tentou acertar uma facada no pescoço dela, mas foi impedido por pessoas que estavam na rua. Após 30 minutos, o suspeito retornou para a residência e começou a quebrar eletrodomésticos.

Ainda segundo a polícia, enquanto quebrava os objetos, o homem ameaçou a vítima e tentou esfaqueá-la novamente. Entretanto, ela conseguiu retirar a arma da mão dele e, tentando se defender, atingiu o namorado com a faca.

Em depoimento, o suspeito alegou estar tomando bebidas alcoólicas com a vítima e começaram a discutir por conta de ciúme.

Os agentes levaram o homem ao pronto-socorro e, após atendido e liberado, foi conduzido ao Distrito Policial de Suzano e preso em flagrante por tentativa de feminicídio, roubo consumado e dano material qualificado

