Polícia

Suspeito é preso por tráfico após perseguição policial em Suzano

Mais de 190 porções de drogas foram apreendidas; suspeito invadiu uma casa para se esconder

12 setembro 2025 - 11h56Por Da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após uma perseguição policial, nesta sexta-feira (12), no Jardim Cacique, em Suzano. Foram apreendidas 191 porções de entorpecentes e R$ 218,80.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na área, agentes avistaram o suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, descartou uma sacola plástica e começou a fuga.

Os policiais acompanharam o suspeito que entrou em uma casa. Durante a averiguação na residência, uma testemunha foi localizada e informou que havia um homem que não conhecia no banheiro.

A equipe conseguiu deter o suspeito. Dentro da sacola descartada, havia 106 porções de crack, 62 de cocaína, 23 de maconha, R$ 218,80 e anotações com indícios de contabilidade do tráfico. Os entorpecentes foram apreendidos.

Quando informado sobre a prisão, o suspeito tentou fugir, mas foi contido.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano, que solicitou perícia para constatação das drogas. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

