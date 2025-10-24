Suspeito é preso por tráfico com 354 porções de drogas em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (23), na Vila Anita, em Itaquaquecetuba. A ação aconteceu durante a Operação Impacto Integrado e apreendeu 354 porções de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, com apoio da transmissão ao vivo das imagens de drone do sistema Olho de Águia, os agentes localizaram e abordaram o suspeito na rua Floripa.

Durante a revista pessoal, foi localizada uma pochete com 190 porções de maconha, 94 de cocaína, 70 de crack e R$ 85. Os entorpecentes foram apreendidos.

Questionado, o homem declarou a prática de venda dos produtos.

O caso foi registrado como flagrante para tráfico de drogas no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.