Suspeito é preso por tráfico com 368 porções de drogas em Itaquá

Um homem foi preso na manhã deste domingo (17), por tráfico de drogas em Itaquaquecetuba. No total, foram apreendidas 368 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.

Segundo a polícia militar, durante um patrulhamento na rua Própria, a equipe fez a abordagem do suspeito. Na busca pessoal, foram localizadas nove porções de maconha, seis de cocaína e três de crack.

Já na varredura pelo local, encontraram uma mochila com 161 porções de cocaína, 100 de crack, 89 de maconha e R$ 66.

O Distrito Policial de Itaquá solicitou a constatação dos entorpecentes para o Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes, que confirmou tratar-se de 126,4 gramas de maconha e 106,9 de cocaína.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.