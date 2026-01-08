Suspeito é preso por tráfico com 394 porções de drogas em Mogi

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (7), na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Foram apreendidas 394 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.
Segundo a polícia militar, agentes realizam patrulhamento na rua São Joaquim, quando avistaram o suspeito. Ao notar a viatura, o homem tentou fugir, arremessando a mochila que carregava no telhado de uma casa.
O suspeito foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já na mochila, foram localizados e apreendidos R$ 216, folhas de anotação relacionadas ao tráfico, 176 porções de maconha, 124 de cocaína e 94 de crack, totalizando 685,89 gramas de entorpecentes.
O homem, que já possuía antecedentes por tráfico, foi conduzido à Central de Flagrante, onde permanece à disposição da Justiça.