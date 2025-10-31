Suspeito é preso por tráfico com 77 porções de drogas em Santa Isabel

Um homem foi preso, na madrugada desta sexta-feira (31), por tráfico de entorpecentes no bairro Eldorado, em Santa Isabel. Foram apreendidas 77 porções de drogas, entre crack, maconha e cocaína, um celular e R$ 162.

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento, a equipe avistou o suspeito que, ao notar a viatura, correu para uma região de mata. Durante a fuga, o homem deixou cair uma bolsa preta.

Os policiais conseguiram alcançar e abordar o suspeito. Na bolsa localizaram e apreenderam 45 porções de crack, 19 de cocaína e 13 de maconha. Além de R$ 162 e um celular.

Questionado, o homem confessou a prática de venda de entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia de Arujá como tráfico de entorpecentes. O suspeito permanece à disposição da Justiça.