Polícia

Suspeito é preso por tráfico com mais de 1,9 mil porções de drogas em Mogi

Homem estava em um carro de aplicativo

17 setembro 2025 - 12h19Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (16), na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O suspeito estava em um carro de aplicativo e transportava 1.953 porções de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha.

Segundo a polícia militar, durante uma fiscalização de trânsito na avenida Dom Paulo Rolim Loureiro, a equipe abordou um veículo com dois homens, onde um se identificou como motorista de aplicativo.

Durante a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os homens. Na busca veicular, no assoalho traseiro, foi localizada uma sacola com 1.003 porções de crack, 550 de cocaína e 400 de maconha, totalizando 2 quilos de entorpecentes.

Questionado, o passageiro confessou que estava levando as drogas até o distrito de Braz Cubas, onde receberia R$ 500. Afirmou também que o motorista não tinha conhecimento dos entorpecentes.

As drogas foram apreendidas e o caso apresentado na Central de Polícia Judiciária de Mogi. O motorista foi liberado e o suspeito preso por tráfico de drogas.  

