Polícia

Suspeito é preso por tráfico com mais de 260 porções de entorpecentes em Itaquá

Operação contou com apoio da transmissão ao vivo do Olho de Águia

08 agosto 2025 - 09h32Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado como tráfico de drogas no DP Central de ItaquáCaso foi registrado como tráfico de drogas no DP Central de Itaquá - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (07), no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba. A ação aconteceu durante a operação Impacto Integrada e apreendeu 262 porções de entorpecentes.

Segundo a polícia, com o apoio da transmissão ao vivo do sistema Olho de Águia, os agentes abordaram o suspeito na rua José Américo de Almeida. Na revista pessoal, foram localizadas sete porções de cocaína, cinco de maconha e R$ 85.

Próximo ao suspeito, encontram mais 162 porções de cocaína, 45 de maconha e 43 de crack. Os entorpecentes foram apreendidos.

O caso foi registrado como flagrante para tráfico na Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

