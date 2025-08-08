Suspeito é preso por tráfico com mais de 260 porções de entorpecentes em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (07), no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba. A ação aconteceu durante a operação Impacto Integrada e apreendeu 262 porções de entorpecentes.

Segundo a polícia, com o apoio da transmissão ao vivo do sistema Olho de Águia, os agentes abordaram o suspeito na rua José Américo de Almeida. Na revista pessoal, foram localizadas sete porções de cocaína, cinco de maconha e R$ 85.

Próximo ao suspeito, encontram mais 162 porções de cocaína, 45 de maconha e 43 de crack. Os entorpecentes foram apreendidos.

O caso foi registrado como flagrante para tráfico na Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.