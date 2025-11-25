Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 25 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito é preso por tráfico com mais de 480 porções de drogas em Suzano

Homem foi localizado no Jardim Belém

25 novembro 2025 - 09h00Por Da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã da última sexta-feira (21), no Jardim Belém, em Suzano. Ao todo, foram apreendidas 487 porções de entorpecentes.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento em um terreno abandonado na rua Mussi Jorge Antônio, os agentes localizaram o suspeito deitado sobre uma mochila.

O suspeito tentou fugir da abordagem, mas foi contido. Na mochila foram encontrados e apreendidos um celular, R$ 23 e 487 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, crack, lança perfume e drogas sintéticas fracionadas para venda.

Ainda segundo a polícia, o homem já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano como flagrante para tráfico de drogas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano
Polícia

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa
Região

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa

GCM de Mogi recupera motos, evita furto em UBS e prende dois por violência doméstica e tráfico
Polícia

GCM de Mogi recupera motos, evita furto em UBS e prende dois por violência doméstica e tráfico

Frigorífico clandestino com animais vivos e mortos é fechado em Mogi
Polícia

Frigorífico clandestino com animais vivos e mortos é fechado em Mogi

Live de pré-lançamento do livro Corpo-Bruja acontece nesta terça-feira
Região

Live de pré-lançamento do livro Corpo-Bruja acontece nesta terça-feira

Polícia prende suspeito e recupera carga roubada avaliada em R$ 10 mil em Itaquá
Polícia

Polícia prende suspeito e recupera carga roubada avaliada em R$ 10 mil em Itaquá