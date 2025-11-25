Suspeito é preso por tráfico com mais de 480 porções de drogas em Suzano

Um homem de 38 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã da última sexta-feira (21), no Jardim Belém, em Suzano. Ao todo, foram apreendidas 487 porções de entorpecentes.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento em um terreno abandonado na rua Mussi Jorge Antônio, os agentes localizaram o suspeito deitado sobre uma mochila.

O suspeito tentou fugir da abordagem, mas foi contido. Na mochila foram encontrados e apreendidos um celular, R$ 23 e 487 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha, crack, lança perfume e drogas sintéticas fracionadas para venda.

Ainda segundo a polícia, o homem já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano como flagrante para tráfico de drogas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.