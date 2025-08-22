Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Suspeito é preso por tráfico com quase 200 porções de drogas em Itaquá

Homem foi abordado no Jardim Anita, em Itaquá

22 agosto 2025 - 10h52Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (21), no Jardim Anita, em Itaquaquecetuba. Foram apreendidas 196 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na Travessa Nova Floripa, a equipe avistou o suspeito que, ao ver a viatura, mudou de direção e tentou sair do local, dispensando uma bolsa.

Os agentes alcançaram o suspeito e fizeram a abordagem. Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, já na bolsa foram localizadas 93 porções de cocaína, 87 de maconha, 16 de crack e R$ 228,75.

Os entorpecentes foram apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.  

