Suspeito é preso por tráfico com quase 200 porções de drogas em Itaquá

Um homem foi preso por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (21), no Jardim Anita, em Itaquaquecetuba. Foram apreendidas 196 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.
Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na Travessa Nova Floripa, a equipe avistou o suspeito que, ao ver a viatura, mudou de direção e tentou sair do local, dispensando uma bolsa.
Os agentes alcançaram o suspeito e fizeram a abordagem. Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, já na bolsa foram localizadas 93 porções de cocaína, 87 de maconha, 16 de crack e R$ 228,75.
Os entorpecentes foram apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.