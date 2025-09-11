Suspeito é preso por tráfico com quase 900 gramas de entorpecentes em Suzano

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Jardim São José, em Suzano. Foram apreendidos 880 gramas de entorpecentes, além de 1,3 litros de lança perfume.

Segundo a polícia militar, durante um patrulhamento próximo a uma escola, uma equipe flagrou atividade de tráfico nas ruas Benedito Domingues Pedroso e Oreste Ximenez. Três homens, incluindo um adolescente, foram abordados.

Com o suspeito, responsável pela venda, foram localizados 318 gramas de cocaína, 467 gramas de maconha, 45 gramas de crack, 41 gramas de K9, nove gramas de ecstasy e 1,3 litros de lança perfume. Os entorpecentes foram apreendidos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os quatro foram detidos e encaminhados ao 2º Distrito Policial de Suzano. Dois homens foram ouvidos e liberados e o adolescente entregue ao Conselho Tutelar.

O suspeito responsável pela venda foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objetos na Delegacia de Polícia de Suzano.