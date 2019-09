Suspeito é preso por tráfico de drogas no Jardim Margareth

Um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira, 20, sob suspeita de tráfico de drogas. A ação aconteceu no Jardim Margareth, em Suzano. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 165 sacos plásticos contendo cocaína, 155 pedras de crack, 89 porções de maconha, além de R$ 120.

Uma denúncia anônima levou policiais, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, para um imóvel localizado em uma região de invasão, próxima ao Jardim Nazareth. Haviam suspeitas de que duas motos roubadas estavam sendo escondidas em um imóvel.

Policiais da região preparam uma espécie de operação, para verificar a denúncia. Quando chegaram a uma das entradas da comunidade, os militares flagraram um indivíduo correndo. Durante a fuga, o suspeito teria jogado no chão uma bolsa na qual estava usando.

Com o cerco formado pelos policiais, o suspeito acabou sendo alcançado e preso. Os PMs retornaram ao local em que a bolsa foi deixada. Foram encontradas porções de entorpecentes, bem como uma quantia em dinheiro. De acordo com a polícia, o jovem preso tem passagem por roubo e, quando ainda era adolescente, por tráfico de drogas.

Ainda segundo a PM, os policiais ainda continuaram as ações no local, já que o objetivo inicial foi o de verificar a existência de motos roubadas. Mas, no local indicado, nenhum veículo foi encontrado. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.