Suspeito é preso por tráfico e 657 porções de drogas são apreendidas em Suzano

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (26), na avenida Paulista, em Suzano. Foram apreendidos 250 porções de maconha, 207 de cocaína, 200 de crack e R$ 38 em dinheiro.

Segundo informações policiais, durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia com cães no Jardim Monte Cristo, a equipe visualizou um homem que correi de um corredor.

Os agendes abordaram o suspeito, que confessou que receberia R$ 100 pelo trabalho de tráfico de drogas.

Fazendo a varredura no local com um cão, foi localizada uma sacola com 250 porções de maconha, 207 de cocaína e 200 e crack.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Suzano.