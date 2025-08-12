Suspeito é preso por tráfico em Braz Cubas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (11), em Baz Cubas, Mogi das Cruzes. O suspeito tentou fugir da abordagem.

Segundo a polícia militar, durante um patrulhamento, dois homens foram abordados na rua Padre João Alvares. Um dos homens tentou fugir e descartou uma pochete.

Os agentes conseguiram alcançar o fugitivo e recuperar a pochete, onde foram localizadas 28 porções de crack, sete de K2 e R$ 75. Questionados, um dos suspeitos relatou ser usuário de drogas e afirmou que a pochete pertence ao suspeito que tentou fugir.

Os dois foram levados à Central de Flagrantes e o fugitivo foi preso por tráfico de drogas.