Polícia

Suspeito é preso por tráfico em Braz Cubas

Foram aprendidas 28 porções de crack, sete de K2 e R$ 75

12 agosto 2025 - 10h38Por Da Reportagem Local
Caso foi apresentado na Central de Flagrantes Caso foi apresentado na Central de Flagrantes - (Foto: Arquivo DS)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (11), em Baz Cubas, Mogi das Cruzes. O suspeito tentou fugir da abordagem.

Segundo a polícia militar, durante um patrulhamento, dois homens foram abordados na rua Padre João Alvares. Um dos homens tentou fugir e descartou uma pochete.

Os agentes conseguiram alcançar o fugitivo e recuperar a pochete, onde foram localizadas 28 porções de crack, sete de K2 e R$ 75. Questionados, um dos suspeitos relatou ser usuário de drogas e afirmou que a pochete pertence ao suspeito que tentou fugir.

Os dois foram levados à Central de Flagrantes e o fugitivo foi preso por tráfico de drogas.

