Suspeito entrega comparsa e polícia apreende 4,4 quilos de drogas em Jundiapeba

A Polícia Militar (PM) apreendeu 4,4 quilos de drogas e 19 vidros de lança-perfume na tarde da última segunda-feira, 17, em Jundiapeba. Um homem foi preso e um menor apreendido na ação.

Os policiais realizavam patrulhamento por um local conhecido como ponto de comércio de drogas, quando avistaram um homem jogando uma sacola marrom dentro de uma garagem.

Ele foi abordado e revistado. Porém, nada foi encontrado. Os policiais, então, verificaram a sacola e encontraram um tablete de maconha e porções de cocaína.

Entregou

Questionado, o suspeito confessou que traficava drogas. Além disso, ele contou aos policiais que outro indivíduo, este menor de idade, guardava mais drogas além das que foram encontradas.

Neste momento, os policiais foram à procura do menor, que foi encontrado no interior de um condomínio. Ele levou os policiais até sua casa, onde foi encontrada uma mochila dentro de um sofá com mais três tabletes de maconha, além de diversas porções de maconha, cocaína e crack, bem como 19 vidros de lança-perfume e R$ 100.

Recebia

Ao ser descoberto, o menor contou que guardava as drogas para o indivíduo maior de idade. Em troca, ele recebia R$ 400.

Ambos receberam voz de prisão e apreensão, respectivamente, e foram conduzidos à Central de Flagrantes.