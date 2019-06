Suspeito esfaqueia três e agride um com martelo em Itaquá

Quatro pessoas ficaram feridas após serem agredidas por um suspeito em Itaquaquecetuba. Entre as vítimas três foram esfaqueadas - uma em estado grave - e outra sofreu golpes de martelo. O caso foi registrado na manhã de sábado (1º).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o suspeito teria esfaqueado o genro nas costas, no tórax e no rosto. A vítima pediu socorro, momento em que outros três familiares tentaram tirar a faca do agressor e também foram agredidos. Dentre eles, duas mulheres foram esfaqueadas - uma na mão e no rosto e outra apenas na mão. Um homem, que conseguiu conter e tirar a faca do agressor, foi lesionado com golpes de martelo.

A vítima em estado grave, que sofreu cortes nas costas, no tórax e no rosto, foi levada ao Hospital Santa Marcelina. Até sábado, o estado de saúde continuava o mesmo. As outras três vítimas, que tiveram ferimentos leves, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por outro lado, o suspeito informou que as vítimas mexeram com ele e, por isso, perdeu a cabeça e os agrediu.