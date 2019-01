Suspeito foge e deixa mochila com drogas; prejuízo ao narcotráfico chega a R$ 20 mil

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam mais de 2 mil porções de drogas, após uma perseguição, na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Levantamento feito pela polícia aponta que a apreensão pode ter causado prejuízo de cerca de R$ 20 mil ao narcotráfico local.

A ação se iniciou durante investigação sobre um local usado para entregar entorpecentes, no bairro Caputera. Relatos apontavam que traficantes estariam utilizando uma região de mata para distribuir as drogas. Foi então que policiais realizaram campana no local.

Após horas de espera, investigadores flagraram um indivíduo chegando em uma moto. O suspeito, porém, observou a movimentação e iniciou fuga. Durante a perseguição, o indivíduo deixou cair uma bolsa. Ele conseguiu escapar.

Os policiais retornaram e encontraram as drogas. Agora, a investigação deve descobrir quem é o dono dos entorpecentes, bem como a identidade do traficante foragido.